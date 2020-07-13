2020-07-13T20:49:03+03:00
Общество

Градосовет запретил строить дом на склоне в Светлогорске

Концепцию жилого здания на улице Подгорной отправили на доработку
Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Накануне градостроительный совет под руководством главного архитектора Калининградской области Евгения Костромина рассмотрел три концепции многоквартирных домов в Светлогорске и Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, если концепции малоэтажного дома на улице Баха в Светлогорске и многоэтажку на Советском проспекте в Калининграде одобрили, то одно здание отправили на доработку. Речь идет о четырехэтажном жилом доме на улице Подгорной в Светлогорске. Его представляла компания «ИК «Авангардинвестпроект».

- Все три варианта архитектурных решений объекта были отклонены, - отметили в пресс-службе. - Часть замечаний касалась транспортных вопросов. Знатоки города также отмечали опасность размещения здания на довольно крутом склоне. Кроме того, участники градосовета отметили несоответствие заявленной проектировщиком и представленной в концепции этажности: с учетом этажа выхода на кровлю и этажей, условно заглубленных для парковки и офисов, она увеличивалась до шести этажей.

По итогам обсуждения заявителю было предложено подготовить новый вариант архитектурных решений с учетом всех высказанных рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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