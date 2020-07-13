19-летний парень, жестоко избитый в Советске, пришел в сознание на 14 минут

13 Июль 2020 2020-07-13T21:49:22+03:00

Тем не менее, врачи говорят, что в самочувствии Данила Ковалевского наблюдается положительная динамика

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19-летний Данил Ковалевский, которого на прошлой неделе жестоко избили несколько мужчин, пришел в сознание. Несколько дней парень находился в коме.

"Здравствуйте всем! Сегодня Даня пришел в себя на 14 минут, врач сказал что он полностью дезориентирован, не понимает где он. Потом он опять потерял сознание. Врачи говорят, что это положительная динамика. Так что ждем. Спасибо всем за ваши добрый слова и поддержку!", - цитирует паблик "Инцидент Советск" мать Данила.

Напомним, драка произошла ночью в городском парке Советска. Данил Ковалевский пытался заступиться за девушку, к которой стал приставать пьяный молодчик. В итоге озверевшие мужчины (самому младшему в этой компании было 24 года) набросились на парня. Наносили удары и руками, и ногами, избили так, что парень получил тяжелейшие травмы.

Данила Ковалевского доставили в больницу Советска, затем в Калининград.

В субботу, 11 июля, полиция возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Нападавшие были установлены, уголовное дело передано в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

- Сотрудники уголовного розыска осуществляют оперативное сопровождение расследованию, задерживают причастных к избиению потерпевшего лиц и доставляют их на допросы к следователю, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU