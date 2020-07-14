В Роминтской пуще около двух часов искали группу грибников

14 Июль 2020 2020-07-14T09:40:36+03:00

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Компания грибников в составе четырех человек отправилась за грибами в Роминтскую пущу в Нестеровском районе. И, как это нередко бывает, заблудилась. В понедельник в 18:30 поступило сообщение на пульт дежурного Главного управления МЧС России по Калининградской области. Начались поиски.

- Для поиска потерявшихся была создана группировка сил и средств в составе 15 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе МЧС.

К счастью, в 20:05 потерявшиеся были обнаружены в лесном массиве, медицинская помощь не потребовалась.

В МЧС напоминают элементарные правила. Если вы не можете сориентироваться на месте и не знаете, как выбраться из леса - не паникуйте, соберитесь, вспомните знания о поведении в лесу и определите для себя порядок действий. Запомните: вас обязательно будут искать, но спасение во многом зависит от вашего грамотного поведения в лесу!

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»).

ИСТОЧНИК KP.RU