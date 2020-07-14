Ночью в Краснознаменском районе сгорели "Фольксваген", гараж и часть жилого дома

14 Июль 2020 2020-07-14T09:46:15+03:00

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В ночь на вторник в 2:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Калининградской области поступило сообщение о пожаре в поселке Весново Краснознаменского городского округа.

Как пояснили спасатели, горел деревянный гараж и рядом стоящий автомобиль «Фольксваген Пассат».

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 9 человек и двух единицы техники, - отметили в пресс-службе МЧС.

Этой же ночью в поселке Мичуринское, также входящего в состав Краснознаменского городского округа, загорелась кровля частного дома. В результате частично выгорели помещения. Жертв и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU