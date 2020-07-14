Ночью в Краснознаменском районе сгорели "Фольксваген", гараж и часть жилого дома
В ночь на вторник в 2:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Калининградской области поступило сообщение о пожаре в поселке Весново Краснознаменского городского округа.
Как пояснили спасатели, горел деревянный гараж и рядом стоящий автомобиль «Фольксваген Пассат».
- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 9 человек и двух единицы техники, - отметили в пресс-службе МЧС.
Этой же ночью в поселке Мичуринское, также входящего в состав Краснознаменского городского округа, загорелась кровля частного дома. В результате частично выгорели помещения. Жертв и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU