В Калининграде полиция разогнала массовый сбор участников клуба БМВ

14 Июль 2020 2020-07-14T10:01:07+03:00

Кроме того, пресечены несколько стихийных ночных дискотек и тусовок в развлекательных заведениях

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Мы этого не замечаем, но полиция в Калининграде продолжает бороться с нарушителями масочного режима и прочих ограничений, введенных региональным правительством из-за пандемии коронавируса. Так, накануне в течение двух суток проходила операция "Улица".

- В период с 10 по 12 июля сотрудниками полиции выявлено 5 фактов массового скопления граждан с нарушением социальной дистанции и масочного режима, в нарушении постановления правительства Калининградской области от 10 июля 2020 года, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, добавив, что скопления молодежи наблюдались в развлекательных заведениях на улицах Яналова, Колоскова, проспекте Мира, Советском проспекте и Мамоновском шоссе.

Кроме того, как отметили в полиции, были пресечены сбор участников клуба «БМВ» на прилегающей территории спорткомплекса «Янтарный» и сбор стритрейсеров возле стадиона «Калининград». Также сотрудники полиции выявили сбор толпы и стихийные дискотеки на улице Дмитрия Донского, 1 у здания правительства Калининградской области и Гвардейском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU