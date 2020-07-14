На улице Портовой в Калининграде автомобиль КИА снес придорожное дерево, пострадали двое

14 Июль 2020 2020-07-14T10:13:32+03:00

Чтобы извлечь людей из машины, понадобилась помощь спасателей

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В понедельник вечером на улице Портовой в Калининграде произошло ДТП.

Как сообщается в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте", автомобиль КИА, предположительно, пошел на обгон и врезался в придорожное дерево. Причем врезался так, что дерево оказалось снесено, а машина существенно помята.

Сообщается о двух пострадавших. Чтобы извлечь людей из искореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU