На улице Портовой в Калининграде автомобиль КИА снес придорожное дерево, пострадали двое
Чтобы извлечь людей из машины, понадобилась помощь спасателей
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В понедельник вечером на улице Портовой в Калининграде произошло ДТП.
Как сообщается в группе "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте", автомобиль КИА, предположительно, пошел на обгон и врезался в придорожное дерево. Причем врезался так, что дерево оказалось снесено, а машина существенно помята.
Сообщается о двух пострадавших. Чтобы извлечь людей из искореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU