2020-07-14T11:15:11+03:00
Происшествия

Средь бела дня в центре города под угрозой ножа ограбили мужчину

Преступнику не хватало денег на покупку спиртного, и он решился на разбой
Игорь ОРЕХОВ
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Подсчитав имеющуюся наличность, 35-летний житель Калининграда установил, что на заветную «поллитру» ему, увы, не хватает. Выход из ситуации нашелся быстро: наметанным взглядом выпивоха засек отдыхающего на лавочке у памятника Калинину горожанина. И направился к нему, на ходу вытаскивая из кармана нож. Под угрозой немедленной расправы жертва отдала разбойнику все, что имела – 180 рублей. И, подождав, пока преступник скрылся, направилась в полицию. Заметьте, все происходило около трех часов дня в одном из самых оживленных мест города. Но 13 числа, да...

Опера Московского ОМВД смогли по приметам задержать подозреваемого и в самом деле оперативно. Хотя спиртное тот успел-таки купить. Успел ли употребить – в сообщении пресс-службы регионального УМВД РФ не уточняется. За совершенный разбой калининградцу светит до 10 лет за решеткой. Привыкать к небу в клеточку он уже начал, ибо по решению суда на время предварительного следствия заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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