2020-07-14T11:01:16+03:00
Происшествия

Под Калининградом в озере утонул 30-летний мужчина

По предварительным данным. Житель Приморска был пьян и купался в запрещенном для этого месте
Игорь ОРЕХОВ
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Невзирая на несчастливое число, 13 июля, веселая компания решила приятно провести время на базе отдыха у озера Мариново в Нестеровском районе. И погода, вроде, не очень располагала, однако находившийся среди отдыхающих 30-летний житель Приморска решил искупаться. И пропал. Когда друзья обеспокоились затянувшимся отсутствием приморца, было уже поздно: в результате предпринятых поисков бездыханное тело мужчины было обнаружено в воде.

По факту произошедшего в Черняховском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки. Как сообщается, в ходе осмотра места происшествия видимых следов, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено.

- По предварительным данным мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения, - добавила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко. -Кроме того, согласно полученной информации, купание в указанном месте запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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