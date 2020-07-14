В Калининградской области от коронавируса умер 23-летний парень

14 Июль 2020 2020-07-14T12:16:18+03:00

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Количество летальных случаев в связи с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 44. Умер молодой человек 23 лет с тяжёлой пневмонией на фоне тяжелых заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Как сообщили в оперативном штабе, среди 9 подтверждённых за сутки случаев два были выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту на работе. Семь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у четверых диагностирована пневмония (у одного тяжёлое течение).

ИСТОЧНИК KP.RU