2020-07-14T12:16:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области от коронавируса умер 23-летний парень

У молодого человека развилась пневмония
Николай Литвинов
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Количество летальных случаев в связи с коронавирусом в Калининградской области увеличилось до 44. Умер молодой человек 23 лет с тяжёлой пневмонией на фоне тяжелых заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Как сообщили в оперативном штабе, среди 9 подтверждённых за сутки случаев два были выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту на работе. Семь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у четверых диагностирована пневмония (у одного тяжёлое течение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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