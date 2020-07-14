Калининградца жестоко избили за попытку познакомиться с женщиной

14 Июль 2020 2020-07-14T11:49:51+03:00

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На одной из баз отдыха у Виштынецкого озера до глубокой ночи веселились две компании. Причем в одной из них то ли не было женщин вообще, то ли их было мало, то ли сами женщины были… впрочем, это не важно. Важнее то, что один из мужчин обратил внимание на дам, отдыхавших по соседству. И, недолго думая, отправился знакомиться.

Мужчинам из другой компании этот визит пришелся не по нраву. Активно пытавшемуся внедриться в их ряды незнакомцу сначала сделали замечание. Которое тот не только проигнорировал, но и усилил ухаживания за наиболее приглянувшейся ему дамой. Второе предупреждение также не подействовало, и тогда один из приятелей чаровницы нанес нахалу несколько ударов по лицу. Судя по всему увесистых, поскольку интерес к женщинам у местного жителя сразу же сменился озабоченностью сугубо медицинского порядка. В больнице у избитого диагностировали сотрясения мозга и перелом носа, после чего в дело вмешалась полиция.

Квалифицировав полученные заявителем травмы как средней тяжести вред здоровью, правоохранители возбудили уголовное дело по признакам соответствующей статьи УК РФ. И теперь победителю в драке грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU