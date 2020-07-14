В Калининграде автомобиль снес ограду старого кладбища и повредил надгробия

14 Июль 2020 2020-07-14T12:48:37+03:00

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Инцидент произошел 13 июля на проспекте Мира 164 . Неизвестные протаранили несколько пролетов кладбищенской ограды и задели несколько захоронений, сообщает администрация Калининграда на странице в Facebook.

На месте ЧП было найдено боковое зеркало автомобиля.

«Если вы стали свидетелем случившегося, большая просьба связаться любыми способами с нами или с полицией», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU