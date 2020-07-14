В Калининграде «Ауди» сбил 6-летнюю девочку
Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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ДТП произошло в понедельник вечером на улице Борзова. В районе дома №74 «Ауди» под управлением 35-летнего водителя совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
- В результате ДТП несовершеннолетняя пешеход получила травмы, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Напомним, в воскресенье во дворе дома № 96 по улице Дзержинского в Калининграде. «Ниссан», совершил наезд на годовалую девочку, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля
ИСТОЧНИК KP.RU