В Гурьевском районе в поле обнаружили пять авиабомб
Опасные боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Сразу пять авиационных бомб времен Великой Отечественной войны были обнаружены в поле между поселками Пирогово и Наумовка на территории Гурьевского района.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, опасные боеприпасы вывезли на Правдинский полигон. Силами группы разминирования «Невский СЦ МЧС России» бомбы были уничтожены.
Накануне па полигоне уничтожили авиационную бомбу, найденную в лесу под Славском.
ИСТОЧНИК KP.RU