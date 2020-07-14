В Гурьевском районе в поле обнаружили пять авиабомб

14 Июль 2020 2020-07-14T12:58:50+03:00

Опасные боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения

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Сразу пять авиационных бомб времен Великой Отечественной войны были обнаружены в поле между поселками Пирогово и Наумовка на территории Гурьевского района.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, опасные боеприпасы вывезли на Правдинский полигон. Силами группы разминирования «Невский СЦ МЧС России» бомбы были уничтожены.

Накануне па полигоне уничтожили авиационную бомбу, найденную в лесу под Славском.

ИСТОЧНИК KP.RU