Калининградская пленница: уголовник силой удерживал в своем доме 45-летнюю женщину

14 Июль 2020 2020-07-14T13:26:48+03:00

Едва выйдя на свободу, житель поселка Долгоруково пригласил в гости свою знакомую по переписке

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Отбывая отмеренный ему судом срок в местах не столь отдаленных, 27-летний житель поселка Долгоруково завел переписку с 45-летней калининградкой. Которой, как принято, в красках рассказывал о своей несчастной жизни. Выйдя, наконец, на свободу, бывший зека тотчас предложил «заочнице» встретиться в реале, пригласив к себе в гости. Дама приехала.

Начало долгожданного свидания вышло настолько обнадеживающим, что уголовник решил перейти от слов к телу… пардон, к делу, но неожиданно получил вежливый, но твердый отказ. Обозлившись, хозяин жилища заставил гостью выключить мобильный телефон, после чего запер дверь на ключ, объявив, что отсюда женщина сможет выйти лишь через постель.

- Улучив момент, потерпевшая смогла включить мобильник и позвонить сыну с просьбой о помощи, который незамедлительно сообщил о происшествии в полицию, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники межрайонного отдела МВД РФ «Багратионовский» освободили пленницу и возбудили уголовное дело о «незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением». И теперь едва успевший вкусить воздух свободы долгоруковец может вновь отправиться в исправительную колонию - санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU