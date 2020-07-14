В Калининграде стритрейсер разбил БМВ своей новой знакомой о собственную машину

14 Июль 2020 2020-07-14T13:41:07+03:00

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Как известно, в Калининграде местные стритрейсеры повадились собираться по ночам на площади у Дома Советов. На очередной такой съезд и прибыла на своем БМВ жительница города, которая незадолго до этого в интернете познакомилась со столь же увлеченным автомобилистом. Он тоже оказался там, по достоинству оценил транспортное средство калининградки и попросил ее «дать немного порулить».

Однако автоледи слишком ценила свою машину, чтобы вот так запросто доверить ее, как ни крути, но еще малознакомому человеку. Но бдительность, все же, утратила, опрометчиво отойдя от движимого имущества. Чем немедленно воспользовался заядлый дрифтер, мигом прыгнув за руль и принявшись выписывать по площади крутые виражи. На очередном таком вот «полицейском развороте» доморощенный шумахер не справился с управлением и врезался в свою «бэху».

В общем, мужик влетел, что называется, по полной: теперь помимо двух ремонтов на нем висит еще и уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU