2020-07-14T14:00:41+03:00
Общество

Евгений Маслов: Кройц-аптеку сделали неплохо, но окончательные выводы делать рано

По словам руководителя службы охраны объектов культурного наследия, подрядчик затянул сроки сдачи на полгода
Иван МАРКОВ
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По словам Маслова, фасадные работы удались. Не все горожане так считают.По словам Маслова, фасадные работы удались. Не все горожане так считают.Фото: Иван МАРКОВ
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Одна из самых бурных дискуссий в калининградских соцсетях разгорелась из-за цвета фасада и вообще из-а внешнего вида реконструированной Кройц-аптеки. Калининградцы назвали ярко-желтый фасад здания токсичным и написали, что ожидали от подрядчика куда большего.

Во вторник 14 июля корреспондент «Комсомолки» встретился у здания с руководителем службы охраны объектов культурного наследия Евгением Масловым. После краткой экскурсии перед Кройц-аптекой Маслов вынес свой вердикт – результат работ мало отличается от того, что было в проекте, представленном на общественных слушаниях.

- Где были те люди, которые сегодня осуждают подрядчика? – удивился Маслов. – На мой взгляд, он выполнил свою работу неплохо. Что касается цвета, то он со временем станет чуть тусклее от солнца и пыли. Вообще же для дождливого Калининграда это цветовое решение не самое плохое.

По словам Маслова, фасадные работы удались, а лепнина местами осталась оригинальной, а местами была восстановлена по слепкам. Тем не менее, к подрядчику у него все-таки есть одна претензия.

- Если я не ошибаюсь, он чуть ли не на полгода затянул сроки сдачи объекта, - добавил чиновник. – Что касается окончательных выводов, то давайте дождемся окончательного снятия строительных лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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