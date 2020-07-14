Калининградская область нарастит экспорт продукции АПК до 2 млрд долларов в год

14 Июль 2020 2020-07-14T15:44:39+03:00

По планам это произойдет в 2024 году

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Основу калининградского экспорта сегодня составляют зерновые культуры, масложировая отрасль , рыба и морепродукты. Доля региона - 5% от экспорта всей продукции АПК России и треть от общего объема по Северо-Западу, сообщает региональное правительство.

- В прошлом году наши аграрии установили рекорд по производству зерновых культур за всю историю Калининградской области в 680,4 тысячи тонн, что позволило увеличить в 2,2 раза экспорт калининградского зерна, который составил 48,8 миллиона долларов США, – сказала министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова.

К 2024 году Калининградская область приняла обязательство увеличить показатель экспорта продукции агропромышленного комплекса до 2,205 млрд долларов . Для сравнения, в 2019 году экспорт продовольственных товаров из региона составил 1,26 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU