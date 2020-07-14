На улице Ломоносова в Калининграде нашли 78-летнюю женщину с перерезанным горлом

14 Июль 2020 2020-07-14T15:59:18+03:00

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78-летнюю женщину с перерезанным гордом обнаружили в понедельник в сарае на улице Ломоносова в Калининграде. Спасти ее не удалось - пенсионерка умерла до приезда врачей «скорой помощи».

Как сообщает klops.ru, все произошло на территории частного дома. Женщину нашли ее родственники. Нож, которым предположительно были нанесены смертельные ранения, лежал рядом на полу.

По имеющейся информации, 17 лет назад у калининградки умер муж и смириться с потерей близкого человека она, судя по всему, так и не смогла.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, обстоятельства случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU