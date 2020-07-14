Основателя «Битрикс» сняли в ролике о туристической привлекательности Калининграда
Героем очередного ролика о туристической привлекательности Калининградской области стал основатель компании «Битрикс» Сергей Рыжиков. Он рассказал в видео о своём Калининграде в разгар туристического сезона.
Ролик опубликовал у себя в Facebook министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.
Основателя «Битрикс» сняли в ролике о туристической привлекательности Калининграда.Соцсети
«На одном из торжественных вечеров, на косе, Сергей, говоря тост, произнес фразу «мы воплощаем мечты», которая, мне кажется, сейчас отлично подходит и к сфере туризма в нашем регионе...», - написал Андрей Ермак.
В ролике Сергей Рыжиков катается на катере по Преголе, гуляет у Верхнего озера и вспоминает про уточек. А еще – отдыхает у Рыбной деревни.
- Это Рыбная деревня. Ее обязательно стоит посетить. Посидеть в ресторанчике, посмотреть на реку и посмотреть на город, - советует бизнесмен.
Героем предыдущего ролика о Калининграде стала олимпийская чемпионка и министр спорта области Наталья Ищенко.
ИСТОЧНИК KP.RU