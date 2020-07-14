2020-07-14T16:24:27+03:00
Общество

В Калининграде в два раза вырос спрос на официантов и поваров

Конкуренция в сфере общепита стала одной из самых высоких на рынке труда
Екатерина КРЕЙДЕР
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аналитики по поиску работы hh.ru подвели итоги анализа предлагаемых вакансий по Северо-Западному округу. По сравнению с самоизоляционным маем спрос в сфере туризма и ресторанного бизнеса вырос на 74%. Сейчас в два раза больше предложений о работе для поваров, официантов и управляющий в отелях и ресторанах.

Но не только работодатели предлагают вакансии - количество опубликованных резюме в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» также вырос на 11%.

Стоит отметить, что в докризисный период эта ниша оставалась дефицитной по количеству кадров. Если год назад количество резюме на вакансию было 4.6, то в мае этого года этот показатель вырос до 14. Нормой считается 5-6 откликов на предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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