В Калининграде в два раза вырос спрос на официантов и поваров
Аналитики по поиску работы hh.ru подвели итоги анализа предлагаемых вакансий по Северо-Западному округу. По сравнению с самоизоляционным маем спрос в сфере туризма и ресторанного бизнеса вырос на 74%. Сейчас в два раза больше предложений о работе для поваров, официантов и управляющий в отелях и ресторанах.
Но не только работодатели предлагают вакансии - количество опубликованных резюме в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» также вырос на 11%.
Стоит отметить, что в докризисный период эта ниша оставалась дефицитной по количеству кадров. Если год назад количество резюме на вакансию было 4.6, то в мае этого года этот показатель вырос до 14. Нормой считается 5-6 откликов на предложение.
ИСТОЧНИК KP.RU