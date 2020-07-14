В Калининграде для съемок фильма ищут девушек на роли жертв маньяка

14 Июль 2020 2020-07-14T16:21:49+03:00

Фильм снимут про страшного маньяка, который орудовал в 1990-х. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Калининграде началась подготовка к съемкам очередного фильма. На этот раз – истории про страшного маньяка, который орудовал в 1990-х годах. По традиции организаторы ищут актеров массовки среди калининградцев.

Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки», ищут жертв преступника.

«Нам нужны смелые девушки от 18 лет, но выглядящие гораздо моложе. Девушки должны быть со светлыми волосами, без тату и вообще по сюжету 90-е. Некоторые нужны только для фото с места преступления. Оплата хорошая. Смелость должна появляться в том, что наш маньяк не любит одетых девушек», – отмечают в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU