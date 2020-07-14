В Калининграде обнаружили коронавирус у вахтера и регистратора областной больницы

14 Июль 2020 2020-07-14T16:35:34+03:00

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Накануне минздрав объявил о том, что областной больнице COVID-19 диагностировали у врача-анестезиолога, а сегодня стало известно, что заразились еще двое. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, коронавирус у нашли у вахтера и медрегистратора больницы.

Специалисты уже установили, что в контакте с заразившимся вахтером находились еще восемь человек. У медрегистратора ковид обнаружили при активном обследовании - сотрудник и сам был контактным .

Организованы все необходимые противоэпидемические мероприятия, за контактными ведется медицинское наблюдение, проведена заключительная дезинфекция рабочих помещений.

Заодно удалось обнаружить нарушения организации термометрии сотрудников охраны, проведения дезинфекции в рабочем помещении, соблюдения социального дистанцирования. Вынесено предписание об устранении нарушений.

Напомним, плановый прием в областной больнице сегодня не ведется.

ИСТОЧНИК KP.RU