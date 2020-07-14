В Калининграде обнаружили коронавирус у вахтера и регистратора областной больницы
Накануне минздрав объявил о том, что областной больнице COVID-19 диагностировали у врача-анестезиолога, а сегодня стало известно, что заразились еще двое. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, коронавирус у нашли у вахтера и медрегистратора больницы.
Специалисты уже установили, что в контакте с заразившимся вахтером находились еще восемь человек. У медрегистратора ковид обнаружили при активном обследовании - сотрудник и сам был контактным .
Организованы все необходимые противоэпидемические мероприятия, за контактными ведется медицинское наблюдение, проведена заключительная дезинфекция рабочих помещений.
Заодно удалось обнаружить нарушения организации термометрии сотрудников охраны, проведения дезинфекции в рабочем помещении, соблюдения социального дистанцирования. Вынесено предписание об устранении нарушений.
Напомним, плановый прием в областной больнице сегодня не ведется.
ИСТОЧНИК KP.RU