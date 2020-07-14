2020-07-14T18:03:27+03:00
Общество

В августе начнется реставрация фасада Фридландских ворот

Работы обещают завершить не позднее 30 октября
Александр КАТЕРУША
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До 15 июля должны быть закончены работы на дворовом фасаде.До 15 июля должны быть закончены работы на дворовом фасаде.Фото: Музей "Фридландские ворота"
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В Калининграде продолжаются реставрационно-восстановительные работы на фасадах Фридландских ворот, организованные впервые.

Как рассказали в музее, расположенном в уникальном здании, до 15 июля должны быть закончены работы на дворовом фасаде, поэтому строительные леса в настоящее время не заметны. В августе работы начнутся со стороны, выходящей на проспект Калинина.

«Реставрационно-восстановительные работы включают в себя восстановление швов и поверхности кирпичной кладки, восстановление утраченных элементов конструкций памятника, проведение работ по защите строений от коррозии», - отметили в музее.

Работы общей стоимостью более 1,7 млн рублей, должны быть закончены не позднее 30 октября.

Напомним, реставрация началась 30 апреля.

Работы проводятся в рамках реализации проекта «Приграничная трансмиссия» Программы Приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU

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