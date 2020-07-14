В августе начнется реставрация фасада Фридландских ворот
В Калининграде продолжаются реставрационно-восстановительные работы на фасадах Фридландских ворот, организованные впервые.
Как рассказали в музее, расположенном в уникальном здании, до 15 июля должны быть закончены работы на дворовом фасаде, поэтому строительные леса в настоящее время не заметны. В августе работы начнутся со стороны, выходящей на проспект Калинина.
«Реставрационно-восстановительные работы включают в себя восстановление швов и поверхности кирпичной кладки, восстановление утраченных элементов конструкций памятника, проведение работ по защите строений от коррозии», - отметили в музее.
Работы общей стоимостью более 1,7 млн рублей, должны быть закончены не позднее 30 октября.
Напомним, реставрация началась 30 апреля.
Работы проводятся в рамках реализации проекта «Приграничная трансмиссия» Программы Приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020».
ИСТОЧНИК KP.RU