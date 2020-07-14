2020-07-14T18:29:50+03:00
Общество

В ночь на пятницу в Калининграде разведут два моста

Екатерина КРЕЙДЕР
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Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, с 23 часов 16 июля до 5 утра 17 июля разведут два моста для прохождения судов вверх по Преголе.

Движение для пешеходов и автомобилей будет ограничено на мосту Высокий (улица Октябрьская) и Юбилейный (улица Эпроновская).

Отметим, что мосты в Калининграде в среднем разводят раз в месяц. В прошлый раз это делали в ночь с 17 на 18 июня для прохождения плавсредств из порта Калининград в Куршский

ИСТОЧНИК KP.RU

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