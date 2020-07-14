В Зеленоградске появился еще один пешеходный переход с подсветкой
Его оборудовали в районе пересечения улиц Володарского и Пугачева
Переход уже назвали самым большим из подсвеченных в городе-курорте.Фото: Администрация Зеленоградска
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Еще одна «зебра» с подсветкой появилась в Зеленоградске. Переход уже назвали самым большим из подсвеченных в городе-курорте.
Как сообщает администрация Зеленоградска, подсветка выполнена в районе пересечения улиц Володарского и Пугачева.
Работы проделаны в рамках контракта по обустройству пешеходной зоны от улицы Володарского до площади «Роза Ветров».
ИСТОЧНИК KP.RU