На Приморском кольце погрузчик сбил насмерть человека, который ремонтировал фуру на обочине

14 Июль 2020 2020-07-14T18:58:30+03:00

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Как сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», несколько минут назад на Приморском кольце между Куликово и Скольниками произошло ДТП. Столкнулись самосвал, трактор и микроавтобус.

Сигнал о ДТП поступил в 16:48.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной информации в районе съезда с трассы к поселку Куликово на обочине стояла фура и двое человек ее ремонтировали. В это время мимо ехал погрузчик – он пошел на опережение, начал объезжать грузовой автомобиль, но не справился с управлением и сбил двух человек.

«Один человек погиб на месте, второй госпитализирован в больницу. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Из-за аварии движение по трассе частично перекрыто. Водители сообщают, что автомобили разворачиваются и едут по встречным полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU