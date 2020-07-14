2020-07-14T20:41:13+03:00
Происшествия

Водитель МАНа погиб на месте: Стали известны подробности страшного ДТП на Приморском кольце

Еще один человек серьезно пострадал и был экстренно госпитализирован
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В полиции рассказали подробности серьезного ДТП, которое случилось под вечер во вторник, 14 июля на Приморском кольце.

По предварительным данным во около 16:30 на 33-м километре трассы на обочине справа для устранения поломки остановился автомобиль МАН. К нему для оказания помощи подъехал «Фольксваген».

- В этот момент по правой полосе двигался трактор, слева по второй полосе двигался манипулятор «Рено». Когда трактор начал объезжать припаркованные автомобили произошло столкновение трактора и манипулятора. От удара трактор развернуло в припаркованный грузовик, после чего произошло опрокидывание», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 52-летний водитель автомобиля МАН.

Водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения различной степени тяжести и экстренно был доставлен в больницу в Калининград.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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