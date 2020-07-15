2020-07-15T09:28:42+03:00
Общество

Двух поляков крупно оштрафовали за попытку взглянуть на Калининградскую область

Туристы из другого региона соседней страны приехали на границу и проникли в запретную зону
Игорь ОРЕХОВ
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Нарушителей выдали следы на контрольно-следовой полосе.Нарушителей выдали следы на контрольно-следовой полосе.Фото: Польский культурный центр
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В Куявско-Поморском, извините, воеводстве Польши произошел пограничный инцидент. Как известно, этот регион непосредственно граничит с Калининградской областью РФ. И вот в окрестностях городка Венгожево пограничный патруль засек в зоне легального пребывания пару неместных. На откровенный вопрос, заходили ли они в запретную зону, 39-летний и 41-летний туристы из другого региона Польши ответили, что закон чтут и нарушать его не собираются.

То, что им соврали, «стражи граничны» поняли, когда, продолжив обход, заметили следы человека (даже нескольких) на контрольно-следовой полосе. Возникла необходимость повторного разговора с приезжими, но те затаились в отеле и на телефонные звонки не отвечали. Пришлось брать измором. Кончилось все тем, что подозреваемые раскололись: мол, да, вместе с детьми проникли в «запретку», чтобы хоть одним глазком взглянуть на таинственную и страшную Россию, о которой так много говорят по телевизору и в газетах.

Каждому из взрослых нарушителей (детей привлекать не стали) такое любопытство обошлось в 500 злотых (почти 9 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ). Об этом сообщил Польский культурный центр в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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