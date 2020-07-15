2020-07-15T09:58:13+03:00
Общество

Стало известно, для каких классов проведут линейки 1 сентября в Калининградской области

На вопрос ответили в региональном министерстве образования
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вопрос о проведении школьных линеек 1 сентября задали губернатору Антону Алиханову в комментариях на его странице в Инстаграме. Позже там появился ответ регионального министерства образования:

«Линейки для первоклашек, конечно, будут. Решается вопрос на федеральном уровне, какие ещё классы смогут принять участие в этом мероприятии».

Напомним, ранее Антон Алиханов опроверг появившуюся информацию о том, что все калининградские школьники с 1 сентября будут обучаться только дистанционно.

- Никто пока и ничто не заменит такого очного общения, и мы планируем с 1 сентября возобновить обучение в школах в таком нормальном, обычном режиме, - заявил губернатор в конце июня. - Я ничего не обещаю, потому что, к сожалению, я не Господь Бог и ситуацию с коронавирусом не контролирую. Контролируем ее мы вместе с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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