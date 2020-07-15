Старинную виллу Поссекель в Светлогорске включили в реестр объектов культурного наследия

15 Июль 2020 2020-07-15T10:16:08+03:00

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Хорошую новость глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренк опубликовал на своей странице в Инстаграме. Он сообщил, что областная Служба государственной охраны объектов культурного наследия включила виллу Поссекель (она находится на улице Ленина, 21) в реестр объектов культурного наследия и утвердила границы и режим использования территории.

Здание было построено в 1906-1911 годах и принадлежало семье Поссекель, сыгравшей заметную роль в развитии курорта. В последнее время вилла медленно разрушалась и время от времени горела. Последний пожар произошел в декабре 2017 года, после чего виллу внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Теперь статус исторического здания закрепили.

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Прошлый год, пожалуй, стал рекордным на калининградской земле по числу разрушенных памятников истории и культуры. В области было снесено несколько бывших господских домов (в том числе имеющих статус охраняемых государством объектов), в центре Калининграда под новое строительство снесли казармы кирасирского полка, Светлогорск остался без здания, в котором размещался картографический штаб 43-й армии… В Светлогорске вообще интересная ситуация. В популярном туристическом городе как грибы после дождя растут новые особняки, в то время как некоторые исторические здания, которые могли бы стать точками притяжения для туристов, медленно, но верно разрушаются (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU