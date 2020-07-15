Под Балтийском на берегу моря обнаружили мертвого тюленя

15 Июль 2020 2020-07-15T10:41:20+03:00

На пляже под Балтийском отдыхающие обнаружили мертвого тюленя. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

Горожане предполагают, что он мог запутаться в сетях

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На пляже под Балтийском отдыхающие обнаружили мертвого тюленя. Информация об этом появилась в паблике «Типичный Балтийск» в «ВКонтакте».

«Между Мечниково и Павлово лежит большой мертвый тюлень. Начинает портиться», - говорится в сообщении очевидцев.

Комментаторы предположили, что тюлень мог запутаться в рыболовных сетях.

Также подписчики группы отметили, что еще две туши животных были замечены на Куршской косе.

ИСТОЧНИК KP.RU