2020-07-15T10:41:20+03:00
Общество

Под Балтийском на берегу моря обнаружили мертвого тюленя

Горожане предполагают, что он мог запутаться в сетях
Александр КАТЕРУША
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На пляже под Балтийском отдыхающие обнаружили мертвого тюленя.На пляже под Балтийском отдыхающие обнаружили мертвого тюленя.Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"
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На пляже под Балтийском отдыхающие обнаружили мертвого тюленя. Информация об этом появилась в паблике «Типичный Балтийск» в «ВКонтакте».

«Между Мечниково и Павлово лежит большой мертвый тюлень. Начинает портиться», - говорится в сообщении очевидцев.

Комментаторы предположили, что тюлень мог запутаться в рыболовных сетях.

Также подписчики группы отметили, что еще две туши животных были замечены на Куршской косе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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