2020-07-15T11:09:57+03:00
Происшествия

Калининградец сдал в металлолом чужой КамАЗ

Сломавшуюся в дороге машину ее водитель с помощью эвакуатора оттащил в ближайший пункт приема
Игорь ОРЕХОВ
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Вообще-то, автомобиль КамАЗ жителю города Неман предоставили сугубо для работы на нем – то бишь, на автомобиле же. Однако, когда в июне этого года шофер следовал в Советск, транспортное средство сломалось и встало на дороге у поселка Дальнее в Гвардейском районе. Мужик подумал-подумал, вызвал эвакуатор и попросил оттащить обездвиженное движимое имущество… в пункт приема металла, расположенный в райцентре.

Когда о произошедшем стало известно законному собственнику машины, тот, естественно, не обрадовался. И настрочил заявление в полицию, оценив свой ущерб в более чем 300 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, органами предварительного следствия действия водителя квалифицированны как присвоение, то есть, хищение вверенного ему чужого имущества, совершенное в крупном размере. А это, согласно действующему УК РФ – до 6 лет «зоны» с многотысячным штрафом. В общем, конкретное наказание определит Гвардейский районный суд, куда уже поступили материалы уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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