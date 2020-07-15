Историк моды Александр Васильев показал пианино из Кёнигсберга в своей квартире в Зеленоградске
Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев продолжает показывать интерьеры своей отремонтированной квартиры, которая расположена в довоенном доме в Зеленоградске. Он выкладывает фотографии на своей страничке в «ВКонтакте».
Александр Васильев в Зеленоградске.Фото: Instagram.com
«По просьбе многочисленных подписчиков, фанатов и поклонниц я продолжаю публиковать новые снимки интерьера моего дома на Балтийском море в старинном городе Кранце, который после войны переименовали в Зеленоградск!», - пишет Александр Васильев.
На этот раз историк показал фотографии антикварного пианино. Музыкальный инструмент был сделан в конце XIX - начале ХХ века в Кёнигсберге, о чем говорит табличка «E. Theden, Konigsberg i. Pr.».
Музыкальный инструмент был сделан в конце XIX - начале ХХ века в Кёнигсберге.Фото: Предоставлено героем публикации
Ранее сам Александр Васильев рассказывал «Комсомолке», что пианино кёнигсбергского производства он купил в «большой России» специально, чтобы привезти его на историческую родину, в Восточную Пруссию.
Напомним, у Александра Васильева квартиры в старом довоенном доме. И подход он избрал верный – отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк: подъезд, плиточное покрытие, фасад, крышу с башенками. Реставрацией маэстро занимается за свой счет и помощи от властей не ждет.
ИСТОЧНИК KP.RU