Калининградка украла у хозяина квартиры, где снимала комнату, более 100 тысяч рублей

15 Июль 2020 2020-07-15T11:27:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Возможно, 22-летнюю калининградку не устраивала сумма, которую с нее брал владелец квартиры, где девушка снимала одну из комнат. Возможно, это было простое желание поживиться за чужой счет. Как жиличке удалось выведать реквизиты банковского счета хозяина – тайна ведущегося сейчас следствия. Но когда это удалось, горожанка скачала себе на телефон услугу «Мобильный банк» и потихоньку начала опустошать кубышку пенсионера. Тот спохватился лишь на пятый месяц, недосчитавшись свыше 102 тысяч рублей.

Вычислили воровку сотрудники уголовного розыска ОМВД Ленинградского района, к которым обратился потерпевший. Кстати. Юная леди оказалась ранее уже судимой за деяния аналогичного порядка. Так что, статья УК РФ «Кража» ей хорошо знакома. На сей раз калининградке грозит срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU