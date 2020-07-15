2020-07-15T11:30:28+03:00
Общество

Первым рейсом привезут чиновника: В Калининград начинают летать самолеты из Казани

Авиакомпания «Nordwind» планирует выполнять рейсы до 24 октября [подробности расписания полетов]
Александр КАТЕРУША
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Аэропорт "Храброво".Аэропорт "Храброво".Фото: Александр КАТЕРУША
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Возобновляется прямое авиасообщение Калининграда с Казанью. Первый самолет прилетит в «Храброво» в четверг, 16 июля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первым рейсом в Калининград из Казани прилетит председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, а также представители средств массовой информации Татарстана.

Ранее пресс-служба «Храброво» сообщала, что с июля этого года авиакомпания «Nordwind» («Северный ветер») планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Челябинск и Казань.

Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до 24 октября и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению на воздушных судах Boeing В-737 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Продажа билетов открыта на сайте авиакомпании «Nordwind». Забронировать и приобрести билеты можно также в авиакассе аэропорта «Храброво», тел. +7 (4012) 610-620.

Известно, что рейсы из Калининграда в Казань планируются по пятницам и понедельникам.

Вылет из аэропорта «Храброво» - в 00:15, прилет в Казань – в 03:45.

Рейсы из Казани в Калининград по четвергам и воскресеньям.

Вылет из Казани – в 12:00, прибытие в Калининград – в 13:55.

Время в пути составит 2 час 30 мин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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