2020-07-15T12:05:33+03:00
Происшествия

Скончался второй пострадавший в ДТП с погрузчиком на Приморском кольце

Мужчина умер в БСМП
Александр КАТЕРУША
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Водитель МАНа погиб на месте.Водитель МАНа погиб на месте.Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
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В БСМП скончался второй пострадавший в ДТП, которое случилось на Приморском кольце под вечер во вторник 14 июля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

Как стало известно «Комсомолке», погибший – гражданин Узбекистана, он жил в Гурьевске.

Напомним, страшное ДТП случилось на 33-м километре Приморского кольца. Там на обочине для устранения поломки остановился автомобиль МАН. К нему для оказания помощи подъехал «Фольксваген».

Двое мужчин пытались починить автомобиль. В этот момент по правой полосе двигался трактор, слева по второй полосе двигался манипулятор «Рено». Когда трактор начал объезжать припаркованные автомобили произошло столкновение трактора и манипулятора. От удара трактор развернуло в припаркованный грузовик, после чего он перевернулся.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 52-летний водитель автомобиля МАН. Водитель «Фольксвагена» был госпитализирован в БСМП Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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