Скончался второй пострадавший в ДТП с погрузчиком на Приморском кольце
В БСМП скончался второй пострадавший в ДТП, которое случилось на Приморском кольце под вечер во вторник 14 июля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
Как стало известно «Комсомолке», погибший – гражданин Узбекистана, он жил в Гурьевске.
Напомним, страшное ДТП случилось на 33-м километре Приморского кольца. Там на обочине для устранения поломки остановился автомобиль МАН. К нему для оказания помощи подъехал «Фольксваген».
Двое мужчин пытались починить автомобиль. В этот момент по правой полосе двигался трактор, слева по второй полосе двигался манипулятор «Рено». Когда трактор начал объезжать припаркованные автомобили произошло столкновение трактора и манипулятора. От удара трактор развернуло в припаркованный грузовик, после чего он перевернулся.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 52-летний водитель автомобиля МАН. Водитель «Фольксвагена» был госпитализирован в БСМП Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU