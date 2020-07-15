2020-07-15T12:20:51+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области коронавирусом заразились еще двое несовершеннолетних

Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В оперативном штабе сообщили подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Калининградской области. Среди инфицированных- один ребенок в возрасте 11 лет и 17-летний.

У четверых ковид протекает без симптомов - заразу нашли по результатам лабораторных обследований по инициативе работодателя, самостоятельному решению (два человека) и по контакту с заболевшим родственником (один).

- Восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у троих диагностирована пневмония. Среди заболевших пневмонией двое человека старше 65 лет, - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В колодце у частного дома в Пионерском нашли труп женщины
На новом променаде в Светлогорске появились лежаки
В Виштынецком парке откроют мемориал в честь разведгруппы «Максим»–«Джек»
Роботы-трансформеры и выставка картин: В Гвардейске открыли арт-пространство
Новые случаи коронавируса выявили в трех районах Калининградской области
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда 15 июля не будет света и воды
В калининградском автобусе пострадал полуторагодовалый мальчик
В Калининградской области коронавирусом заразились еще двое несовершеннолетних
Скончался второй пострадавший в ДТП с погрузчиком на Приморском кольце
Первым рейсом привезут чиновника: В Калининград начинают летать самолеты из Казани
Калининградка украла у хозяина квартиры, где снимала комнату, более 100 тысяч рублей
Историк моды Александр Васильев показал пианино из Кёнигсберга в своей квартире в Зеленоградске
Калининградец сдал в металлолом чужой КамАЗ
Под Балтийском на берегу моря обнаружили мертвого тюленя