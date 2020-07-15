В Калининградской области коронавирусом заразились еще двое несовершеннолетних
В оперативном штабе сообщили подробности о новых случаях заражения коронавирусом в Калининградской области. Среди инфицированных- один ребенок в возрасте 11 лет и 17-летний.
У четверых ковид протекает без симптомов - заразу нашли по результатам лабораторных обследований по инициативе работодателя, самостоятельному решению (два человека) и по контакту с заболевшим родственником (один).
- Восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у троих диагностирована пневмония. Среди заболевших пневмонией двое человека старше 65 лет, - рассказали в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU