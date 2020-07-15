В калининградском автобусе пострадал полуторагодовалый мальчик

15 Июль 2020 2020-07-15T12:24:56+03:00

После резкого торможения находившаяся в салоне коляска с ребенком опрокинулась

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В минувший вторник, 14 июля на улице Коммунистической в Калининграде водитель автобуса «Мерседес» применил резкое торможение. От сильного толчка в салоне транспортного средства упала детская коляска с находившимся в ней полуторагодовалым ребенком. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, мальчик получил ушибы и был доставлен в больницу, где после осмотра ему назначили амбулаторное лечение.

По предварительной информации, рискованный маневр шофер был вынужден совершить, избегая столкновения с другим транспортным средством.

ИСТОЧНИК KP.RU