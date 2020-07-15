2020-07-15T12:29:15+03:00
Общество

В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда 15 июля не будет света и воды

Списком домов поделились в городской администрации
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в среду, 15 июля, для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение:

с 09.00 до 13.00 – ул. Согласия 2;

с 09.00 до 18.00 – пер. Можайский 3-13,4-16, ул. Качалова, ул. Батальная 69в,73,73а,75,79,83,110.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации города, без холодной воды сегодня останутся:

с 09.00 до 16.00 – ул. Красносельская 36-40,42,44,56,58,60, ул. Глазунова 7-7а,9,11, ул. Белинского 38;

с 09.00 до 18.00 – ул. Артиллерийская 1,2,3,4,5,6-8,10-12,13-15,16а,14-16,17-19,21,22,26,28,36-38, ул. Батальная 75,77,79,83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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