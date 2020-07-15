Новые случаи коронавируса выявили в трех районах Калининградской области
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщило, где в Калининградской области за сутки выявили новых заразившихся коронавирусом.
Список муниципалитетов выглядит так:
Калининград - 10 случаев
Гвардейский городской округ - 1 случай
Гурьевский городской округ - 1 случай
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 15 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 104 851 человек, из них выявлено 2 648 случаев заражения (1 827 человек выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 256 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU