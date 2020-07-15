2020-07-15T12:36:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса выявили в трех районах Калининградской области

Больше всего - по-прежнему в Калининграде
Николай Литвинов
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Региональное Управление Роспотребнадзора сообщило, где в Калининградской области за сутки выявили новых заразившихся коронавирусом.

Список муниципалитетов выглядит так:

Калининград - 10 случаев

Гвардейский городской округ - 1 случай

Гурьевский городской округ - 1 случай

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 15 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 104 851 человек, из них выявлено 2 648 случаев заражения (1 827 человек выздоровели), умерли 44, остаются под медицинским наблюдением 256 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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