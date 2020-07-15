Роботы-трансформеры и выставка картин: В Гвардейске открыли арт-пространство

15 Июль 2020 2020-07-15T13:16:33+03:00

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В Гврадейске в Школьном переулке открылось творческое пространство «АртГвардейск», объединившее художников и мастеров Калининградской области. Как рассказали организаторы, часть экспозиции посвящена работам Александра Браги в рамках проекта «Будущее в Прошлом» («Комсомолка» рассказывала о нем ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Работы, созданные из старых металлических деталей отработавших механизмов, затрагивают тему экологии и вторичной переработки – почти все скульптуры автора переехали в арт-пространство.

Кроме того, в галерее можно увидеть картины и произведения искусства жителей Гвардейска и Калининградской области.

«Арт-пространство планирует работать не только как выставочная площадка, но и как культурно-образовательный центр для жителей Гвардейска и гостей города. Здесь будут проходить тематические лекции, кинопоказы, концерты, мастер-классы, поэтические вечера», - рассказали устроители площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU