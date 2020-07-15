2020-07-15T13:26:06+03:00
Общество

В Виштынецком парке откроют мемориал в честь разведгруппы «Максим»–«Джек»

Памятный камень появится там, где разведчики действовали осенью 1944 года
Александр КАТЕРУША
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Памятный камень откроют на одном из туристических маршрутов в Виштынецком парке.Памятный камень откроют на одном из туристических маршрутов в Виштынецком парке.Фото: Иван МАРКОВ
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Памятный камень, посвященный разведчикам группы «Максим»–«Джек», откроют в пятницу, 17 июля, на одном из туристических маршрутов Роминтской пущи в Виштынецком парке.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, камень и информационный стенд установят в память о разведчиках, действовавших во время Великой Отечественной войны в тылу врага. Мемориал появится в той части парка, где осенью 1944 года объединенная разведгруппа «Максим»–«Джек» работала с целью разведки прифронтовой ставки люфтваффе.

Объекты установлены в рамках проекта «Памяти разведгруппы «Максим», с которым Виштынецкий эколого-исторический музей победил в этом году в конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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