На новом променаде в Светлогорске появились лежаки

15 Июль 2020 2020-07-15T13:27:39+03:00

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На новом Светлогорском променаде установили деревянные лежаки. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Светлогорска Владимир Бондаренко.

- Не успели ещё закончить установку - люди облюбовали. Приезжайте тестировать!- гпригласил градоначальник.

В комментариях к посту он поблагодарил за финансовую поддержку Министерство культуры и туризма. Ну, а тем, кто не хочет находиться под открытым солнцем, Бондаренко предлагает пересесть на лавочки с навесом, которые находятся недалеко от лежанок.

Также, сейчас полным ходом возле променада идет строительство лифта, который позволит всем горожанам и гостям города наслаждаться прогулкой на новом променаде.

Напомним, строительство нового променада закончено в мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU