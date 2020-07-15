2020-07-15T13:27:39+03:00
Туризм

На новом променаде в Светлогорске появились лежаки

Оценки жителей и гостей города положительные.
Екатерина КРЕЙДЕР
Поделиться:
..Фото: Facebook
Изменить размер текста:

На новом Светлогорском променаде установили деревянные лежаки. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Светлогорска Владимир Бондаренко.

- Не успели ещё закончить установку - люди облюбовали. Приезжайте тестировать!- гпригласил градоначальник.

В комментариях к посту он поблагодарил за финансовую поддержку Министерство культуры и туризма. Ну, а тем, кто не хочет находиться под открытым солнцем, Бондаренко предлагает пересесть на лавочки с навесом, которые находятся недалеко от лежанок.

Также, сейчас полным ходом возле променада идет строительство лифта, который позволит всем горожанам и гостям города наслаждаться прогулкой на новом променаде.

Напомним, строительство нового променада закончено в мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В колодце у частного дома в Пионерском нашли труп женщины
На новом променаде в Светлогорске появились лежаки
В Виштынецком парке откроют мемориал в честь разведгруппы «Максим»–«Джек»
Роботы-трансформеры и выставка картин: В Гвардейске открыли арт-пространство
Новые случаи коронавируса выявили в трех районах Калининградской области
В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда 15 июля не будет света и воды
В калининградском автобусе пострадал полуторагодовалый мальчик
В Калининградской области коронавирусом заразились еще двое несовершеннолетних
Скончался второй пострадавший в ДТП с погрузчиком на Приморском кольце
Первым рейсом привезут чиновника: В Калининград начинают летать самолеты из Казани
Калининградка украла у хозяина квартиры, где снимала комнату, более 100 тысяч рублей
Историк моды Александр Васильев показал пианино из Кёнигсберга в своей квартире в Зеленоградске
Калининградец сдал в металлолом чужой КамАЗ
Под Балтийском на берегу моря обнаружили мертвого тюленя