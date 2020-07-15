В колодце у частного дома в Пионерском нашли труп женщины
14 июля во дворе частного дома в Пионерском нашли тело 44-летней местной жительницы. Известно, что погибшая находилась в гостях у сестры, но через некоторое время решила выйти во двор. После долгого отсутствия родственницы сестра забеспокоилась и отправилась на поиски. Позднее она обнаружила тело в колодце с водой.
Как сообщает региональный СКР, при осмотре трупа на месте происшествия следов насильственной смерти не обнаружено.
Для более детального выяснения обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU