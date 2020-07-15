2020-07-15T14:13:00+03:00
Общество

В колодце у частного дома в Пионерском нашли труп женщины

Следов насильственной смерти не обнаружено. Ведется следствие.
Екатерина КРЕЙДЕР
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14 июля во дворе частного дома в Пионерском нашли тело 44-летней местной жительницы. Известно, что погибшая находилась в гостях у сестры, но через некоторое время решила выйти во двор. После долгого отсутствия родственницы сестра забеспокоилась и отправилась на поиски. Позднее она обнаружила тело в колодце с водой.

Как сообщает региональный СКР, при осмотре трупа на месте происшествия следов насильственной смерти не обнаружено.

Для более детального выяснения обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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