В колодце у частного дома в Пионерском нашли труп женщины

15 Июль 2020 2020-07-15T14:13:00+03:00

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14 июля во дворе частного дома в Пионерском нашли тело 44-летней местной жительницы. Известно, что погибшая находилась в гостях у сестры, но через некоторое время решила выйти во двор. После долгого отсутствия родственницы сестра забеспокоилась и отправилась на поиски. Позднее она обнаружила тело в колодце с водой.

Как сообщает региональный СКР, при осмотре трупа на месте происшествия следов насильственной смерти не обнаружено.

Для более детального выяснения обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU