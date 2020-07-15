Калининградец до смерти избил своего соседа по дому

15 Июль 2020 2020-07-15T15:45:36+03:00

По словам жителя Советска, он всего лишь хотел проучить тунеядца и неряху

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Вечером 3 июля 37-летний житель Советска и его приятель так хорошо сидели, что расстаться смогли лишь около четырех утра. Хозяин, проводил гостя не то что до двери, а вышел с ним на лестницу и заботливо помог спуститься. Что, судя по всему, было отнюдь не лишним.

Но по-настоящему события развернулись на обратном пути, когда советчанин увидел на лестничной площадке своего соседа, на которого давно имел зуб. Как потом утверждал на допросе задержнный, сосед тунеядствовал и запустил свое жилище до последней степени. Словом, дрянь человек был.

Так или иначе, наш антигерой решил, что настал подходящий момент для расплаты. И после небольшой словесной прелюдии несколько раз ударил оппонента по лицу кулаками, а затем еще добавил ногой в туловище. Через три дня стало ясно, что бытовая потасовка имела фатальные последствия – избитый скончался в больнице.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, сообщение в полицию о том, что в больницу был доставлен мужчина с телесными повреждениями, поступило от врачей скорой помощи. Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Советский» незамедлительно организовали мероприятия по установлению всех обстоятельств получения мужчиной травм. Полицейские подробно опросили местных жителей, провели тщательный поквартирный обход, а также другие оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего получили оперативно значимую информацию о причастности к преступлению конкретного гражданина..

Советский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Калининградской области возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А городской суд заключил обвиняемого под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU