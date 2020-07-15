Калининградская автолюбительница во второй раз заплатит за сбитого насмерть ребенка

15 Июль 2020 2020-07-15T16:16:25+03:00

Вслед за отцом погибшего в Правдинском районе мальчика деньги получат его мать и брат

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В ноябре 2018 года у поселка Ровное Правдинского района автомобиль сбил несовершеннолетнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.

Эксперты пришли к выводу, что управлявшая машиной женщина не имела технической возможности предотвратить наезд. В то же время было признано, что матери погибшего ребенка и его брату, ставшему очевидцем рокового ДТП был причинен моральный вред. И в сентябре прошлого года Правдинский районный суд взыскал автоледи компенсацию морального вреда – правда, почему-то в пользу отца погибшего ребенка. (Впоследствии Калининградский областной суд увеличил ее размер до полумиллиона рублей.) И вот теперь с аналогичным иском обратилась и мать несчастного мальчишки, потребовав еще и возмещения материального ущерба.

Как сообщили в пресс-службе суда, водитель автомобиля исковые требования признала частично. Также суд указал, что управляя автомобилем – источником повышенной опасности, ответчица обязана была предвидеть возможность наличия такой опасности на дороге.

В итоге автолюбительнице придется платить еще раз: 250 тысяч рублей за моральный вред и 136 450 рублей в счет возмещения материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU