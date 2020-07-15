В Калининградскую область поступили 10 новых реанимобилей

15 Июль 2020 2020-07-15T16:26:55+03:00

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Реанимобили поступили по федеральной программе поддержки отечественного автопрома. Общая стоимость всех машин около 42 млн рублей. Планируемое время выхода на линию- конец месяца, сообщает пресс-служба правительства области. Реанимобили будут числиться в составе станции Городской станции медицинской помощи.

Стоит отметить, что начиная с 2011 года, количество санитарного автотранспорта увеличилось на 143 единицы: это 120 автомобилей класса «В» и 23 реанимобиля. Все они находятся в пользовании у Городской станции скорой медицинской помощи, Детской больницы и Регионального перинатального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU