Старинная вагонетка, которую нашли на пляже в Донском, стала экспонатом Музея янтаря

15 Июль 2020 2020-07-15T16:57:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Вагонетку, которую весной этого года выбросило штормом на пляж в Донском, приняли в фонды Музея янтаря. Как выяснили специалисты, вагонетка использовалась в начале XX века в горных разработках для транспортировки янтаресодержащей породы.

- 1 сентября вагонетка будет отправлена на реставрацию, которую проведут единственные в регионе профессиональные реставраторы по дереву и металлу – сотрудники Музея Мирового океана. Мы надеемся, что, когда они снимут коррозию, станет возможным прочитать название фирмы-изготовителя на колесе вагонетки и больше узнать о ее использовании, - говорят в пресс-службе Музе янтаря.

После реставрации уникальную вагонетку установят во внешнем дворике Музея янтаря на подлинных рельсах начала XX века.

Напомним, что в марте местные жители Татьяна Спиридонова и Роман Касилов обнаружили на берегу моря в Донском засыпанную песком вагонетку и отправили фото в Музей янтаря. Научные сотрудники отреагировали быстро и доставили артефакт в музей.

СПРАВКА «КП»

До того, как появился карьер, янтарь добывали в шахтах. Голубую землю разбивали кирками и сбрасывали на низкие металлические вагонетки, называемые «собаками» (Hunde). Затем их сцепляли в составы и при помощи конной тяги доставляли по односторонней узкоколейной дороге к подъемнику. Каждая вагонетка вмещала полкубометра голубой земли с содержанием в среднем 500 г янтаря.

До войны на Замланде (Калининградском полуострове) находилось всего две шахты. Они располагались в поселке Пальмникен / Янтарный.

ИСТОЧНИК KP.RU