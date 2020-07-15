В Калининградской области отменили режим самоизоляции для иностранных туристов

15 Июль 2020 2020-07-15T17:00:26+03:00

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Двухнедельный режим самоизоляции для иностранных граждан отменяется с 15 июля. Теперь иностранным гостям не нужно сидеть на самоизоляции, сообщают в региональном оперативном штабе. При этом всех приезжающих регион, в том числе и иностранных граждан, обяжут сдать тесть на COVID-19.

Напомним, с 27 июня в регионе отменена обсервация для приезжающих из других регионов страны. По состоянию на сегодняшний день под медицинским наблюдением в Калининградской области остаются 256 человек, в том числе 16 - в условиях обсерватора.

Как уже сообщала «Комсомолка», после отмены ограничений для прибывающих в регион прилетела 21 тысяча человек.

ИСТОЧНИК KP.RU