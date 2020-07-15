Детей из пришкольных лагерей Калининграда пригласили в Музей спорта

15 Июль 2020 2020-07-15T17:09:27+03:00

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В Музее спорта, который расположен во дворце спорта «Юность», начали проводить занятия для детей, отдыхающих в пришкольных оздоровительных лагерях Калининграда. Как сообщает пресс-служба мэрии, на уроках рассказывают об олимпийских играх и знаменитых спортсменах нашего региона.

Уроки организует Олимпийский Совет Калининградской области – на это предоставили грант в форме субсидии из городского бюджета.

Организаторы отметили, что экскурсии проводятся с соблюдением требований управления Роспотребнадзора по Калининградской области по предварительной записи (тел. 53-35-19).

ИСТОЧНИК KP.RU